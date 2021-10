Am Freitag gegen 18.45 Uhr kam der Fahrer eines VW up mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Der Mann befuhr die L540 von Bellheim nach Zeiskam, berichtet die Polizei. Kurz vor Zeiskam kam es dann zum Unfall, als der Fahrer die Verkehrsinsel überfuhr und einen Gesamtschaden von etwa 7000 Euro verursachte. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher Kreislaufprobleme hatte, nachdem er intensiv im Fitnessstudio trainiert und die Sauna besucht hatte, so die Polizei. Der VW musste abgeschleppt werden und gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.