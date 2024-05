In Richtung „In den Heidenäckern“ flüchtete ein junger Mann, nachdem er am Freitag, gegen 19 Uhr, Bargeld aus einem Imbiss in der Hauptstraße entwendet hatte. Der Heranwachsende ist der Polizei zufolge zirka 17 bis 19 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte einen leicht gelockten Bart und zumindest zeitweise eine Wodka-Flasche mitgeführt. Hinweise zu der Person an die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580.