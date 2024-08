[Aktualisiert 21.20] Ein starkes Gewitter ist am Dienstagabend über dem südlichen Landkreis niedergegangen. In der Folge waren einige Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt, so zwischen Hagenbach und Maximiliansau, zwischen Langenberg und Hagenbach und in Jockgrim.

Im Badepark Wörth wurden wegen des herannahenden Unwetters gegen 18.30 Uhr die Becken geräumt.

Die Feuerwehr Hagenbach weist auf ihrer Facebookseite darauf hin, dass es „aufgrund eines lokalen Starkregenereignisses insbesondere in der Stadt Hagenbach zu einem extrem erhöhten Einsatzaufkommen“ komme. Dabei müsse nach Dringlichkeit und Schadensausmass priorisiert werden.

Die Stadt Hagenbach meldet auf ihrer Facebookseite ein Starkregenergnis um zirka 19 Uhr. Bilder zeigen Straßenzüge, in denen hoch das Wasser steht. Auf der Seite heißt es weiter:

„Wir wünschen allen betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gute Nerven und hoffen, dass sich die Schäden in Kellern und an stehen gebliebenen Fahrzeugen, sowie die damit verbundenen Aufwände in Grenzen halten.“ Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der städtische Bauhof seien mit allen verfügbaren Kräften unterwegs. Der Regen habe aufgehört, das Wasser laufe Stand 20.30 Uhr an vielen Stellen wieder zurück.

Auch die Feuerwehr Jockgrim meldet in Folge des Unwetters einen Stromausfall im Ortsgebiet Jockgrim sowie weiteren Einsätzen im Gebiet der Verbandsgemeinde. Die Stromversorgung habe zwischenzeitlich wieder hergestellt werden können.

Ein RHEINPFALZ-Leser meldet zudem, dass in einem Teil von Westheim der Strom ausgefallen sei.