Ein starkes Gewitter ist am Dienstagabend über dem südlichen Landkreis niedergegangen. In der Folge sind einige Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt, so zwischen Hagenbach und Maximiliansau, zwischen Langenberg und Hagenbach und in Jockgrim.

Im Badepark Wörth wurden wegen des herannahenden Unwetters gegen 18.30 Uhr die Becken geräumt.

Die Feuerwehr Hagenbach weist auf ihrer Facebookseite darauf hin, dass es „aufgrund eines lokalen Starkregenereignisses insbesondere in der Stadt Hagenbach zu einem extrem erhöhten Einsatzaufkommen“ komme. Dabei müsse nach Dringlichkeit und Schadensausmass priorisiert werden.