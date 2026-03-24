Die Straußenfarm in Rülzheim ist Geschichte. Die Gemeinde macht sich derweil Gedanken um die künftige Nutzung des großen Geländes – und schließt eine Option kategorisch aus.

Seit Dezember 2022 ist die Straußenfarm geschlossen. Seitdem liegen die Gemeinde und die Pächterin Uschi Braun im Streit, ob diese zur Räumung des Geländes und zum Rückbau verpflichtet ist. Ein Ende des vergangenen Jahres ergangenes Urteil gab der Gemeinde diesbezüglich vollständig Recht.

Die vorher seit 1993 im badischen Rheinmünster-Schwarzach angesiedelte Mhou-Straußenfarm war im April 2007 auf dem Gelände der früheren Kreisbildungsstätte in Rülzheim heimisch geworden. Am alten Standort war der Platz für den Betrieb der Farm zu eng geworden. Nach 16 Jahren in Rülzheim suchten die beiden Pächter dann aus Altersgründen einen Nachfolger, den sie nach eigenen Angaben auch gefunden hatten. Die Gemeinde wollte diese aber nach Aussage Uschi Brauns nicht. Jeder neue Interessent sei von der Gemeinde vergrault worden. Aus ihrer Sicht habe die Gemeinde eine zu hohe Pacht verlangt, was wirtschaftlich aber nicht zu leisten gewesen wäre.

Uschi Braun und ihr Mann Christoph Kistner gaben daraufhin enttäuscht und tief verärgert auf und verkauften die Tiere. Das Gelände räumten sie aber nicht, wie die Gemeinde verlangte, woraufhin diese Klage vor dem Landgericht Landau einreichte.

Letzter Ausweg: Zwangsräumung

„Ich möchte deutlich machen, dass wir als Ortsgemeinde und damit Eigentümer des ehemaligen Straußenfarmgeländes vollumfänglich vor Gericht Recht bekommen haben und die ehemalige Pächterin zum Rückbau verpflichtet ist“, so Ortsbürgermeister Michael Braun (Aktive Bürger). Die Gemeinde hat der Pächterin durch ihren Anwalt noch einmal eine Frist von vier Wochen für die Räumung gegeben. „Das Gerichtsurteil ist hier in unserem Sinne ergangen und eindeutig“, so der Ortschef weiter. Der Pächterin seien in dem Schreiben alle zu räumenden Elemente in einem Lageplan deutlich gemacht und mit einer zeitlichen Priorität versehen worden. „Sollte die Räumung nicht erfolgen, ist die Zwangsräumung durch den Gerichtsvollzieher zu veranlassen.“ Falls das so kommen sollte, müsse die Gemeinde mit ihrem Anwalt das weitere Vorgehen besprechen.

Hundewiese soll kommen

Ab sofort könne und werde die Gemeinde jetzt schrittweise an die Nachfolgenutzung gehen. Als erste Maßnahme wird dem Camping Resort Rülzheim kostenlos eine Fläche von etwa 4800 Quadratmetern zur Errichtung einer öffentlichen Hundewiese zur Verfügung gestellt. Dies hatte der Bauausschuss bereits im August 2025 beschlossen. Darum hatte das Camping-Resort gebeten. Die Fläche soll mit einem Wildzaun abgegrenzt und eingezäunt werden und damit als abgeschlossene gemeinsame Fläche von Campingplatzbesuchern und auch von Bürgern Rülzheims genutzt werden können. Ziel ist es, eine saubere Fläche zu schaffen, auf der die Hunde „auch mal ohne Leine“ herumlaufen können.

Der Wildzaun wird vom Campingplatzbetreiber gebaut und finanziell übernommen. Er stellt zudem drei Picknickgarnituren zum Sitzen auf. Zum Schattenspenden wird die Ortsgemeinde mehrere Bäume pflanzen. Das stelle ein weiteres gemeinsames Projekt zwischen Camping Resort und Ortsgemeinde dar, so Bürgermeister Braun, und unterstreiche die sehr gute Zusammenarbeit.

Ortschef: Keine Wohnungen oder Gewerbeansiedlungen

Im zweiten Quartal 2026 soll sich der Gemeinderat dann mit einem Interessensbekundungsverfahren im Hinblick auf eine Nachfolgenutzung oder verschiedene kleinere Nachfolgenutzungen befassen. Ziel sei eine Verwendung in den Bereichen Umwelt, Natur und Tourismus, die zu den anderen Einrichtungen im Freizeitzentrum passe. Der Ortschef machte auch deutlich, dass das Gelände „auf keinen Fall“ für eine Wohnbebauung oder eine Gewerbeansiedlung freigeben werde.