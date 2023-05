Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das historische Bahnhofsareal hat eine spannende Historie, in der die Konkurrenz zwischen Brauereien, aber auch tragische Schicksale eine Rolle spielen.

125 Jahre ist es her, dass das Bahnhofsareal in Rheinzabern erstmalig einen modernen Anstrich erhalten sollte. Jetzt steht ein solcher erneut an. Anlässlich der aktuellen Baupläne von Investoren