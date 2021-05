Noch über Wochen wird das Haus Am alten Hafen unbewohnbar bleiben. Am Montag gab es das erste Gutachten. Weitere stehen noch aus. Die Wohnbau Germersheim GmbH, die Eigentümerin des Hauses ist, weiß noch nicht, wann alle Schäden des Brandes behoben sein werden.

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus Am alten Hafen in Germersheim am 4. Juli wurden 18 Menschen, verteilt auf sechs Familien mehr oder minder obdachlos. Vier Familien hatten nach Auskunft von Wohnbaugeschäftsführer Werner Theis eine Hausratversicherung, zwei nicht. Gibt es keine Versicherung, kümmert sich Theis zufolge das Ordnungsamt in der Regel um eine Unterkunft. Eine der Familien ohne Versicherung sei so durch die Stadt untergekommen, eine weitere Familie (Eltern mit Kind) haben eine Wohnung durch die Wohnbau erhalten, weil sie zusammen mit den Großeltern „in eine kleine Wohnung gezogen sind“, sagt Theis. Die Großeltern hatten eine Versicherung. Die weiteren drei Familien haben durch ihre Versicherung Schutz und Anspruch auf Wohnraum – entweder in Wohnungen oder im Hotel.

Wohnbau mit 436 Wohnungen

Die Wohnbau Germersheim ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Germersheim. „Insgesamt haben wir 240 Wohnungen im Beleg und weitere 196 für Studenten in Wohnheimen“, sagte Theis. Alle Wohnungen seien belegt. Eine Wohnung sei gerade fertig renoviert gewesen und in diese sei nun die Familie aus dem Brandhaus eingezogen. Es gebe eine Liste, die werde, wenn eine Wohnung frei wird, abgearbeitet. Einen langen Leerstand gebe es nicht.

Auch die studentischen Wohnungen seien belegt. Da die Uni bei Semesterbeginn mit Präsenzunterricht beginne, werde sich daran wohl auch nichts ändern. Derzeit seien wegen der Semesterferien und Corona weniger Studenten in der Stadt.

Knapp eine Woche nach dem Brand wurde nach Angaben von Theis mit dem Gebäudeversicherer und anderen Beteiligten das Gebäude angeschaut und Gutachten in Auftrag gegeben. „Die chemische Analyse liegt jetzt vor“, sagt Theis. Weitere Gutachten stehen noch aus. Die Analyse besage, dass das betreten ungefährlich sei und man nun wisse, „auf welche Deponie die verbrannten Möbel und Dinge, im und vor dem Haus, müssen“. Die Regulierung des Schadens übernimmt für die Wohnbau die Allianz-Versicherung. Sämtliche Gewerke werden vom Versicherungsservice ausgeschrieben und die anstehenden Arbeiten koordiniert. Das geht laut Theis „am schnellsten“. Doch da weitere Gutachten noch ausstehen, kann von dem Geschäftsführer noch nicht gesagt werden, was ersetzt werden müsse. Auch die Schadenshöhe ist aus Theis’ Sicht damit nicht bezifferbar.

Mutmaßlicher Täter weiter in Klinik

Polizei und die Landauer Staatsanwaltschaft hatten in einer gemeinsamen Presseerklärung den Schaden auf annähernd 500.000 Euro beziffert. Sie teilten darin auch mit, dass ein 21-jähriger Bewohner des Hauses das Feuer gelegt, beziehungsweise seine Matratze in Brand gesteckt hatte. Dies habe er auch ausgesagt. In der Regel wird bei Verdächtigen, die möglicherweise eine Straftat begangen haben und von denen eine Gefahr ausgehen könnte, Untersuchungshaft angeordnet. Da es Anhaltspunkte gibt, dass der junge Mann an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde er nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig in eine entsprechende Klinik gebracht. Die Ermittlungen seien noch nicht zuende, der junge Mann noch in der Klinik.