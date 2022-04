Eine 23-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag offenbar absichtlich auf das Privatfahrzeug einer Polizeibeamtin auf, nachdem diese sie auf mehrere zuvor begangene Verkehrsverstöße hingewiesen hatte. Die sich in ihrer Freizeit befindliche Polizistin beobachtete gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Ebertstraße / Beiertheimer Allee zufällig, wie der vor ihr fahrende Mercedes mehrere an einer roten Ampel wartenden Fahrzeuge überholte. Anschließend missachtete die Fahrerin des Mercedes das Rotlicht der Ampel, wodurch es beinahe zu einem Unfall mit einem weiteren Auto gekommen wäre. Als die Polizeibeamtin die Verkehrssünderin auf ihr Fehlverhalten am nahegelegenen Bahnhofplatz ansprechen wollte, wendete diese ihr Fahrzeug. Dabei touchierte sie zunächst das Privatfahrzeug der Beamtin. Dann setzte die 23-Jährige ihr Auto erneut zurück und fuhr offenbar mit voller Absicht nochmals gegen den Pkw der Polizistin, hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie muss nun einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegensehen.