Ein 45-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Dienstagmittag den Radweg neben der Konrad-Adenauer-Straße in Germersheim. Dort musste er einem Kleinkind ausweichen, das unvermittelt auf den Radweg lief. Dabei stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Familie des Kleinkinds war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort und hat sich somit unerlaubt entfernt. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei melden, Telefon 07274/9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.