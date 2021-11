Von Barbara Eichenlaub

Der närrische Hofstaat von Rhe-Na konnte nach einem Jahr Zwangspause endlich eine neue Kampagne einläuten. Am Samstag vor dem Elfde Elfde trafen sich die hiesigen Fasenachtsfreunde, um das Prinzenpaar der Kampagne 2019/2020 gebührend zu verabschieden. Lisa Marz und Philipp Müller sind jetzt offiziell keine närrischen Hoheiten mehr.

Ex-Prinz Philipp stellte beim Eröffnungsball seinen Nachfolgern jedoch erst noch eine knifflige Aufgabe, bevor die neuen Hoheiten inthronisiert werden konnten. „Eine Fasenachtskampagne kann erst nach dem Stattfinden einer Kerwe beginnen“, so Philipp Müller. Da diese im August ausfiel, wurden beim Ball im Schnelldurchlauf alle Kerwetraditionen abgespult, vom Kerwebaumstellen über das Boxautofahren bis hin zum traditionellen „Mülltonnenrennen“.

Als Hauptpreis nach dem Erfüllen aller Aufgaben wurde das neue Prinzenpaar präsentiert. Es sind Prinz Joshua I. und Prinzessin Hannah I. Sie heißen Joshua Dilbilir und Hannah Gehrlein im bürgerlichen Leben. Ihre närrischen Titel lauten: Seine Hoheit Prinz Joshua I. aus der adligen Dynastie derer von Dilbilir, hält beim „Stern“ Stapler auf Trapp, Ist als Turner und Tänzer auf Zack. Bei de Fasenachter de Wirtschaftsminister, zieht als Eventmanager alle Register. Trinkt gern Weißherbst pur und macht bei de Oldies but Goldies e gudi Figur. Verdienter Elferrat jetzt Prinz in Rhe-Na ! Ihre Lieblichkeit Prinzessin Hannah I. aus dem Hause Gehrlein an de Neipotzer Kapplach, Chefassistentin für gepflegte Autos, e-Bikes und immer nett. War in der Garde und im Neipotzer Ballett, fährt gern Fahrrad an de Weistroß, Klarinettistin und Vorstand im MV Seeros. Hochverdiente Button-Produzentin, -Vendeuse und Nr. 1 beim Umzug am närrischen Hofe zu Rhe-Na.