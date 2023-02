Am Donnerstag ist ein 46-Jähriger laut Polizei in ein Fahrradgeschäft in der Lingenfelder Hauptstraße eingebrochen, als dieses über die Mittagszeit geschlossen war. Ein Zeuge habe sich direkt gemeldet, woraufhin nach dem Täter gefahndet und er in einem nahegelegenen Supermarkt festgenommen wurde, teilen die Beamten mit. Es stellte sich heraus, dass er Bargeld aus dem Fahrradgeschäft entwendet hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.