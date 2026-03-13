Ausgerechnet bei der Premiere am Warntag bleiben die Durchsagen stumm. Die RHEINPFALZ hat bei Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christian Betzel nachgefragt.

Ernüchternd waren die Erfahrungen am Warntag im Führungs- und Lagezentrum in Bellheim. Dort war unter anderem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christian Betzel vor Ort, um die 64 Sirenen und Durchsagen zu aktivieren. Eine Premiere, da es technisch und akustisch das erste Mal gewesen wäre, dass beides zusammen erklingt.

„Um 10 Uhr hat es noch ganz gut funktioniert“, sagt Betzel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Beim Warnton hätten nur einzelne Sirenen nicht reagiert, doch diese habe man schließlich gezielt auslösen können. „Da waren wir noch guter Dinge ...“. Doch dann haben die Katastrophenschützer zum Entwarnungstermin aufs Knöpfchen gedrückt „und es war auch in Bellheim nichts zu hören.“ Die gekoppelte Entwarnung mit Sprachdurchsage und Heulton hatte zu drei Viertel im Kreis nicht ausgelöst, schätzt er. An einer Stelle in Germersheim habe es aber zum Beispiel funktioniert, wie er am Telefon bei einer Kollegin gehört hatte. Daher hatte man sich entschieden, noch einmal nur den Heulton zur Entwarnung auszulösen, „das hat dann ja auch geklappt“.

Bürger könnten geweckt werden

Doch für den Katastrophenschützer ist das Glas dennoch halbvoll, auch wenn er zugesteht, „dass es ein bisschen wehtut“: Unter dem Strich sei es ja gut, dass man das System getestet und dabei festgestellt habe, was eben nicht so gut funktioniert. Und die Übung habe auch gezeigt, dass man über die Heultöne die Bevölkerung auf jeden Fall nachts wecken könnte, falls es notwendig wäre.

Noch am Donnerstagnachmittag gab es ein erstes Gespräch mit der Firma. „Dass eine Sirene nicht geht, das kann bei diesem System sein – aber nicht in der Fläche und in der Anzahl“, betont Betzel. Das sei ärgerlich für alle Beteiligten. „Das war das erste Mal, es war auch für die Firma unerklärlich.“ Die Firma, die deutschlandweit in diesem Bereich aktiv sei und einen sehr guten Ruf habe, habe auch schon einen ersten Verdacht, woran es gelegen haben könnte.

Sobald der Fehler gefunden und behoben ist, wird das System erneut getestet: Bei einem zusätzlichen Warntag exklusiv für den Landkreis Germersheim, der vorher in den Medien angekündigt wird. Das müsse man sich als Kreis nicht genehmigen lassen, erläutert Betzel. Aber natürlich würden die übergeordneten Behörden vorher informiert.

Auch bei Umfrage hat es geruckelt

Ob es dann auch wieder eine Umfrage geben wird? Der Kreis hatte ausdrücklich um Rückmeldungen der Kreisbürger gebeten, und auch hier hatte es etwas geruckelt. Zwischenzeitlich bekamen Teilnehmer angezeigt, dass „die maximale Anzahl der Teilnehmer“ schon erreicht worden sei. Ein Fehler, der allerdings schnell behoben wurde. Gut 200 Hinweise gingen ein, von denen sich viele decken: Die Warntöne waren gut zu hören, auch die Warnungen über die Mobiltelefone haben funktioniert. Die Durchsagen waren jedoch selbst dann ein Problem, wenn sie tatsächlich zu hören waren: Sie seien schwer verständlich, hieß es da zum Beispiel. Oder man könne sie nur bei geöffnetem Fenster verstehen.

Das sind durchaus wertvolle Hinweise. Denn um förderfähig zu sein, mussten elektronische Sirenen mit Möglichkeit zur Sprachdurchsage angeschafft werden. Dabei gibt es sieben vom Land vorgegebene und vom Land gelieferte Durchsagen, die daher überall im Land gleich klingen. „Die Tonkonserven klingen hier genauso wie in Koblenz“, erläutert Betzel. Beim Text geht es um eine allgemeine Warnung, eine akute Warnung „Schutz suchen im Gebäude“, eine akute Warnung „Gebiet verlassen“, eine Entwarnung, jeweils eine Information über Beginn und Ende des Probealarms sowie eine Hochwasserwarnung.

Im November 2025 hatten Landrat Brandl und die Bürgermeister der Verbandsgemeinden und Städte im Kreis in einem Schreiben an das Land gefordert, die vorgegebenen Durchsagetexte an die Bedürfnisse des Landkreises anzupassen. Gewünscht waren weitere Durchsagen, zum Beispiel zur Differenzierung von Flusshochwasser und Binnenhochwassern oder Hochwassern aufgrund von Starkregenereignissen.

Keine extra Kreisdurchsagen

Man sei zwar mit dem Land in Kontakt, extra Durchsagen nach den Wünschen des Kreises gebe es aber noch nicht, sagt Betzel. Schließlich wollte man den Warntag abwarten, um zu sehen, wie gut das System funktioniert. Nun wollte man die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger in Ruhe auswerten. „Das weist dann auch darauf hin, ob es sich lohnt, für die Durchsagen zu kämpfen.“ Schließlich könne es sein, dass diese in manchen Orten – nahe der Bahnlinie, neben der B9, an einer anderen vielbefahrenen Straße – anders als die durchdringenden Heultöne sowieso nicht gut zu hören sind.

Die Finanzierung des etwa zwei Millionen teuren Sirenennetzes haben zu zwei Dritteln der Kreis und zu einem Drittel die örtlichen Kommunen gestemmt. Der Zuschuss des Landes beläuft sich auf circa 550.000 Euro.