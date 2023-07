Am Samstag ist es zu einer tagelang andauernden Störung in Teilen des Vodafone-Kabelnetzes innerhalb von Germersheim gekommen. Bei bis zu 349 Kunden fielen Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie immer wieder mal sporadisch aus, teilt das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. In Einzelfällen seien diese Produkte über mehrere Stunden nicht oder nicht in gewohnter Qualität nutzbar gewesen. Am Montagabend war das Problem durch Messungen und bei einem Vor-Ort-Termin durch einen lokalen Dienstleister lokalisiert worden. Die Ursache: ein defekter Verstärker. Dieses Netzelement sei ausgetauscht worden. Seit etwa 20 Uhr am Montagabend soll das System Vodafone zufolge wieder störungsfrei funktionieren.