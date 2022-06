Nachdem Mittwochnacht in Schwegenheim ein hochwertiger Audi SQ7 aus einer Hauseinfahrt gestohlen worden war (wir berichteten), hat die Polizei einen Erfolg verkündet. Die Täter hatten das schlüssellose Startsystem, das in vielen neueren Wagen verbaut ist, ausgenutzt, um die Elektronik des Fahrzeugs zu überlisten und es zu öffnen beziehungsweise zu starten („Relay-Station-Angriff“). Laut Polizeibericht war der Audi nicht das einzige Auto, das in Schwegenheim gestohlen wurde: Am Donnerstagmorgen erstattete der Besitzer eines BMW M4 Anzeige wegen Diebstahls. Bei ihren Ermittlungen in Kooperation mit der örtlichen Polizei stießen die Beamten „im Bereich Brandenburg“ auf beide Fahrzeuge und stellten sie sicher. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen.