Ein Sitz im Gemeinderat wechselt nach der Neuwahl die Fraktion. Die Dreier-Koalition wird wohl weitermachen.

Die Erleichterung war allen Beteiligten im Wahllokal anzumerken. Gegen 21.45 Uhr stand das Ergebnis fest, waren alle Stapel mit den grünen Stimmzetteln abgearbeitet, in den PC eingegeben. Büroleiter Jens Forstner konnte die Daten mittels Stick zusammenführen und das Ergebnis direkt verkünden. Nur leichte Veränderungen gegenüber der Wahl vom 9. Juni 2024, die ja angefochten worden war und zur Wiederholungswahl führte.

Stärkste Kraft bleibt die SPD mit sieben Sitzen, aber eigentlicher Gewinner der Wahl ist die Wählergruppe „Gemeinsam für Freckenfeld“, die ihren Stimmenanteil verdoppeln und ein zweites Mandat erringen konnte. Zu Lasten der CDU, die diesmal einen weiteren Sitz einbüßte, schon 2024 hatte es nur für vier Sitze gereicht. Auch das Amt des Ortsbürgermeisters ging damals an den SPD-Kandidaten Marc Ulm. Er führte erneut die SPD-Liste an, möchte aber Ortsbürgermeister bleiben und verzichtet auf sein Mandat zugunsten von Jutta Schwind, die als erste Nachrückerin auf der Liste steht.

Traum von Mainz geplatzt

Die Freie Wählergruppe Freckenfeld trat erneut mit Martin Oswald als Spitzenkandidaten an. Oswald bewarb sich am Sonntag für die Freien Wähler auch um einen Sitz im Mainzer Landtag. Da die Freien Wähler jedoch an der 5-Prozent-Hürde scheiterten, platzte der Traum von Oswald von der Mitgestaltung der Landespolitik. Der zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde erzielte mit 578 Stimmen jedoch das fünftbeste Ergebnis bei der Wiederholungswahl zum Ortsgemeinderat. Insgesamt bleibt es für die Freie Wählergruppe bei vier Sitzen.

Deren Spitzenkandidat Martin Oswald sagte der RHEINPFALZ, dass die Freie Wählergruppe Freckenfeld mit ihrem Ergebnis zufrieden sei und man sich auf die anstehenden Aufgaben im Gemeinderat freue. Mit einem motivierten Team habe man einen schönen Wahlkampf geführt und blicke nun entspannt der Ratsarbeit entgegen.

Wahlbeteiligung erneut hoch

Ortsbürgermeister Marc Ulm (SPD) zeigte sich zufrieden mit der Wahlbeteiligung von 70,5 Prozent. Diese lag gegenüber der Kommunalwahl von 2024 zwar etwas niedriger, damals gaben drei Prozent mehr ihre Stimme ab. Auch mit dem Abschneiden der SPD, die ihren Stimmenanteil von 40,9 Prozent auf 47,1 Prozent erhöhen konnte, könne er ganz gut leben, auch wenn sich dies nicht auf die Sitzverteilung ausgewirkt habe.

Er gehe fest davon aus, dass die Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion und der Wählergruppe Gemeinsam für Freckenfeld fortgesetzt werde. Immerhin habe man auch für den Rest der Wahlperiode noch viel vor, so den Bau der Mehrzweckhalle, die dringend benötigt werde. Hier wolle und könne man jetzt Vollgas geben, so Marc Ulm gestern auf unsere Anfrage hin. Ähnlich sieht dies Joerg Thürwächter von der CDU. Schließlich verfolge man dieselben Ziele zur Weiterentwicklung von Freckenfeld. |fh