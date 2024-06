Vereidigt werden die neugewählten Kreistagsmitglieder bei der konstituierenden Kreistagssitzung am Montag, 2. September.

Laut amtlichem Endergebnis, das nach Mitteilung der Kreisverwaltung nun feststeht, entfielen bei der Wahl am Sonntag auf die CDU 36,4 Prozent, auf die Alternative für Deutschland (AfD) 19,7 Prozent, auf die SPD 16,6 Prozent, auf die FWG 13,4 Prozent, auf Bündnis 90/Die Grünen 9,2 Prozent, auf die FDP 4,0 Prozent und auf Die PARTEI 0,6 Prozent. Daraus ergibt sich folgende Sitzverteilung: CDU 17, AfD 9, SPD 8, FWG 6, Bündnis 90/Die Grünen 4, FDP 2 Sitze, Die PARTEI kein Sitz. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,7 Prozent.

Nach den Wahlen am Sonntag steht fest, wie sich der neue Kreistag künftig personell zusammensetzt. Und das amtliche Endergebnis der Kreistagswahl ist ebenfalls ermittelt.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

