„Keller unter Wasser“ hieß es am Sonntag in zahlreichen Gemeinden in der Pfalz und in Baden. Ein Gewitter mit Starkregen hat vielerorts zu Überschwemmungen geführt. Die Rettungskräfte pumpen Keller aus und auch das Gelände der Landesgartenschau in Balingen war von dem Starkregen betroffen. Wie viele Rettungskräfte im Einsatz waren und wo das Wasser überall wütete, lesen Sie HIER.