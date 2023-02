Glück gehabt: Am Samstag legte ein 52-jähriger Mann aus Philippsburg während des Einkaufs in der Mainzer Straße in Germersheim seinen Geldbeutel auf das Dach seines Personenwagens. Nachdem er vergessen hatte, wo er seine Wertsachen abgelegt hatte, machte er sich mit dem Geldbeutel auf dem Dach auf den Heimweg. Zuhause angekommen stellte der 52-Jährige fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Nachdem er den Sachverhalt der Polizei in Germersheim geschildert hatte, machte er sich noch einmal auf die Suche und „konnte er seinen Geldbeutel samt Inhalt auf der von ihm zuvor zurückgelegten Strecke wieder auffinden“, so die Polizei in ihrem Bericht.