Am Mittwochmorgen parkte eine 53-jährige Autofahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Germersheim. Als sie um kurz nach 11 Uhr ihre Einkäufe in das Fahrzeug einladen wollte, entdeckte sie im hinteren Bereich einen frischen Unfallschaden. Der unbekannte Verursacher war nicht aufzufinden. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.