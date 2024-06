Für viele Liberale kam die Ankündigung des Rückzugs von Mario Brandenburg aus der Bundespolitik überraschend. Er will sich stärker in seinem Heimatort engagieren.

Nach der jetzigen Legislaturperiode wird Mario Brandenburg dem Bundestag den Rücken kehren. Der FDP-Politiker will sich aber weiter politisch engagieren – allerdings nicht mehr auf Bundesebene. Eigentlich wollte ich dies „schon vor dem Parteitag öffentlich machen“, sagt der parlamentarische Staatssekretär für Bildung und Forschung. Nun habe er es eben vor der Europa- und Kommunalwahl gemacht. 2010 ist der Rülzheimer in die FDP eingetreten und sitzt seit 2014 unter anderem im Ortsgemeinderat. Was er auch weiter tun möchte. „Deshalb stehe ich auch auf Listenplatz 1“, bekräftigt der 40-Jährige.

„Möchte zurück in die Wirtschaft“

Seinen Rückzug begründet der Wirtschaftsinformatiker damit, dass er dann nach zehn Jahren in der Berufspolitik zurück in die Wirtschaft möchte. Es ist eigentlich gar nicht mein „Plan gewesen, Berufspolitiker zu werden“, sagt Brandenburg. Das habe sich aber so ergeben: Erst als gewählter Abgeordneter in der Opposition, dann als Abgeordneter in der Regierungspartei und schließlich „als Staatssekretär, als Regierungsmitglied“, sagt Brandenburg. Wenn im Spätsommer oder Herbst kommenden Jahres der neue Bundestag gewählt werde, dann werde er nicht mehr auf einer Liste stehen. Unterstützen werde er die Partei weiterhin.

„Muss erst das Rentenalter erreichen“

Entgegen der landläufigen Meinung kann ich aber „nicht in Rente gehen“, sagt Brandenburg. Als Abgeordneter des Deutschen Bundestages erhalte man pro Legislaturperiode einen gewissen Betrag für die Rentenkasse. Bei ihm seien es dann zwei Perioden gewesen, entsprechend sei dann auch die Summe. Doch in Rente könne er erst gehen, wenn er das Alter erreicht habe. Dann werde ihm diese erworbenen Ansprüche angerechnet.

Bei dem Walldorfer Softwareunternehmen SAP hat Brandenburg eigenen Angaben zufolge nach seinem Studium erst als Programmierer, dann als Cloud Integration Consultant und vor seinem Weggang nach Berlin als Cloud Integration Architect gearbeitet. Wohin es ihn nach seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik verschlagen wird, zu welchem Unternehmen, „kann ich noch nicht sagen“, sagt Brandenburg. Sicher sei, dass er in der Region fest verwurzelt sei.

Kinder nicht nur am Wochenende sehen

Brandenburgs beiden Kinder, die die Grundschule besuchten, sollen „ihren Vater nicht nur an einem Tag am Wochenende sehen“, sagt Brandenburg. Er selbst habe ja derzeit eine Wohnung in Berlin. Und er wisse von Kollegen, dass deren erwachsene Kinder darauf „auch gerne zurückgreifen“. Berlin habe eben auch viel zu bieten. Doch für ihn als Familienvater sei es immer stressig, noch eine Möglichkeit zu erhaschen, um „an Freitagnachmittagen nach Hause zu kommen“. Das werde im kommenden Jahr sicherlich wieder besser. Und bis dahin werde ich mich für die Liberalen „in Bund und vor Ort einsetzen“, sagt der Rülzheimer FDP-Politiker.