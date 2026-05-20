Nach fast einem Jahr Pause öffnet der Rewe-Markt im Fachmarktzentrum. Nach der Sanierung und dem Umbau geht es mit mehr Personal und neuen Angeboten weiter.

Die letzten Arbeiter räumen noch Arbeitsmaterialien aus dem fertigen Rewe-Markt im Fachmarktzentrum der Stadt in ihren Transporter, während die ersten geladenen „Kunden“ sich einen Eindruck beim Pre-Opening des neu gestalteten Vollsortimenters verschaffen können. Rund 340 Tage nach einem Brand hat der Rewe-Markt seit Mittwochmorgen, 7 Uhr, offiziell wieder geöffnet. Und die geladenen Gäste am Vorabend merken schnell, es hat sich Einiges verändert.

Mitarbeiter halten zusammen

Marktmanager Deniz Rohrbacher war es anzumerken, dass er sich freut, mit seinem Team endlich wieder loslegen zu können. „Wir wollten zurück“, sagte er rückblickend kurz nach dem Brand. „Und wir sind zurück“, auch wenn es etwas länger gedauert hat als geplant. Der Markt sei umgestaltet, die Hausaufgaben gemacht worden. Toll sei der Zusammenhalt der Belegschaft während der ganzen Zeit gewesen. Kunden und Mitarbeitende sollen sich im neuen Markt wohlfühlen, es „soll ein Ort der Begegnung sein“. Und die Mitarbeiter des Marktes jubeln und klatschen nach dieser Ansage.

Mehrere Selbstscanning-Kassen

Wer den Markt betritt, bemerkt, dass sich der Kassenbereich geändert hat. Neben regulären Kassen gibt es jetzt auch mehrere Selbstscanning-Kassen. Dort wird Rohrbacher zufolge jedoch auch immer ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin stehen, „die behilflich ist, wenn es notwendig ist“. Insgesamt wurden „zehn neue Mitarbeiter eingestellt“, ergänzt Marco Kriksciunas, Vertriebsmanager der Rewe Group Region Südwest aus Wiesloch. Neben dem Marktleiter seien es nun 30 Angestellte. Bürgermeister Marcus Schaile freut sich, dass der Markt nahe der Stadtmitte nun wieder geöffnet hat.

Aufwändige Sanierungsarbeiten

Der Markt selbst hat dem Vertriebsmanager zufolge nach seiner ersten Eröffnung Höhen und Tiefen gehabt und hat „sich im Jahr 2025 positiv entwickelt, bis zum Brand am 12. Juni“. Einen Tag danach habe er selbst noch gesagt, „in vier bis sechs Wochen sind wir wieder da“. Doch daraus wurden viele Monate. Mit ein Grund waren die aufwändigen Sanierungsarbeiten, um den Ruß und Rauch aus dem Markt zu bekommen. Viele der Kühltheken seien die alten, wurden alle gereinigt und desinfiziert. Die Belüftungsanlage wurde komplett ausgetauscht. Neu ist, dass die Abluft der Kühl- und Tiefkühlmöbel für die Raumheizung genutzt wird. Ein weiterer Grund seien fehlende Handwerker gewesen, da diese parallel einen weiteren Markt betreuten, der nun ebenfalls eröffnet wird. Kriksciunas“ Dank gilt auch dem schnellen Eingreifen der Germersheimer Feuerwehr, die Schlimmeres verhindert habe.

Bürgermeister Marcus Schaile und Marktmanager Deniz Rohrbacher vor der neuen Hotbar. Foto: Ralf Wittenmeier Eine Sushi-Theke ist ebenfalls neu im Markt. Foto: Ralf Wittenmeier Die Kühltheken sind nun teilweise an anderen Stellen im Rewe-Markt zu finden. Foto: Ralf Wittenmeier Wie bisher auch, gibt es Eis aus Germersheim. Aber auch weitere regionale Produkte. Foto: Ralf Wittenmeier Die geladenen Gäste freuten sich über die Wiedereröffnung des Marktes. Foto: Ralf Wittenmeier Die Mitarbeiter der Bäckerei Görtz versorgten die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Foto: Ralf Wittenmeier Kunden und Mitarbeiter freuen sich darauf, dass der Markt wieder eröffnet. Foto: Ralf Wittenmeier Kühltheken und dahinter der neu gestaltete Kassenbereich. Foto: Ralf Wittenmeier In der Mitte des Hauptganges gibt es Flächen für Aktionsware. Foto: Ralf Wittenmeier Foto 1 von 9

Hotbar für Mittagessen

Nach dem Eingang zum Markt schließt sich der neu gestaltete Obst- und Gemüsebereich an. Die Gänge zwischen den Regalen sind weit, sodass es kein Problem beim „Begegnungsverkehr“ gibt. Die Bedientheke, die nun wieder reaktiviert wurde, „war zum Glück eingelagert“, sagt Deniz Rohrbacher. Sie befindet sich wieder an der alten Stelle. Davor gibt es einen Sushi-Stand, gegenüber steht die vorher bereits vorhandene Salatbar, daneben gibt es eine Hotbar.Hier werde es morgens Frühstück und zur Mittagszeit warmes Essen geben, sagt Vertriebsmanager Marco Kriksciunas beim Rundgang.

Auf Kundenwünsche reagiert

Denn auf die Kundenwünsche sei auch bei der Umgestaltung des Marktes eingegangen worden. Es werde mehr Discountprodukte der Eigenmarke von Rewe geben, aber auch regionale Produkte wie beispielsweise Äpfel aus Laumersheim, Kartoffeln aus Frankenthal, Eis aus Germersheim und Fruchtsäfte aus Frankweiler. Insgesamt seien es etwa 20.000 Artikel, die auf 1839 Quadratmeter Verkaufsfläche angeboten werden. Im vorderen Bereich des Marktes gibt es auch wieder die Bäckerei Görtz mit ihrem Café.