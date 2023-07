[Aktualisierung 17 Uhr Uhr] Nach dem Chlorgasaustritt am Mittwoch wird der Badepark am Donnerstag um 9 Uhr wieder öffnen. Das teilte jetzt die Stadt mit.

Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei lief am Mittwochmorgen am Badepark Wörth. Vor 8 Uhr hatte der Bademeister ein akustisches Warnsignal wahrgenommen, das auf einen Chlorgasaustritt hinweist. Daraufhin wurden umgehend die Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet alarmiert. „Vor Ort hatte der Bademeister schon vorbildlich reagiert und das Schwimmbad geräumt und erläuterte der eintreffenden Feuerwehr die Gefahrenlage“, heißt es nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Feuerwehr und Polizei Wörth. Bei gemeldeten Chlorgasaustritt sei ein hoher Selbstschutz der Feuerwehrangehörigen notwendig. Zur Zeit werde der Bereich mittels Messgeräte überwacht und die notwendigen Gerätschaften aufgebaut. „Wenn alles aufgebaut ist, wird der Lagerraum unter Chemikalienschutzanzügen geöffnet und kontrolliert, um dann weitere notwendigen Maßnahmen durchzuführen“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Durch die statische Lage und den technischen Schutz des Schwimmbadbetreibers besteht zur Zeit keine Gefahr für die Bevölkerung.“

Gegen 12.30 Uhr kam die Meldung, dass der Einsatz beendet sei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren hätten „den Lagerraum betreten und Maßnahmen durchführen“ können. Bei einer anschließenden Messung am Einsatzort hätten sich keine Auffälligkeiten mehr ergeben. Die Verkehrsumleitungen seien aufgehoben worden und der Raum an die Verantwortlichen des Badeparks übergeben worden.

Der Badepark hätte um 9 Uhr öffnen sollen. Inzwischen teilt die Stadt Wörth auf ihrer Homepage und über die sozialen Medien mit, dass das Freibad am Mittwoch geschlossen bleibt. Als Grund wird ein „technischer Defekt“ angeführt. Das Freibad ist auch bei Besuchern aus dem Elsass beliebt. An heißen Sommertagen werden regelmäßig mehrere tausend Gäste gezählt.