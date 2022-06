Für Müllabfuhr, Busse, Lkw und auch Anwohner war die Knittelsheimer Kirchstraße ein Ärgernis. Parkende Autos verengen die Fahrbahn. Die Gemeinde hat sich Gedanken gemacht, wie sich die Lage bessern lässt. Dabei lagen mehrere Vorschläge auf dem Tisch: Parkboxen? Einbahnstraße plus Parkboxen? Einbahnstraße plus Parken nur auf einer Seite? Bei einem Bürgergespräch im Mai wurden die Anwohner direkt gefragt. Heraus kam eine ganz andere Lösung: Keine Einbahnstraße, dafür die Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich, also als Spielstraße. Und die Parkbuchten kommen ebenfalls dazu. Das werde nun „zeitnah“ umgesetzt, sagt Ortsbürgermeister Udo Christmann. Am Mittwoch wurde ein entsprechender Antrag vom Ortsgemeinderat angenommen. Die Verkehrsberuhigung wird zunächst probeweise für sechs Monate erfolgen. Dann soll in einem weiteren Anwohnertreff besprochen werden, ob der Lösungsansatz die Situation verbessert hat.