Das Jugendamt bietet eine 5-tägige bildungspolitische Berlin-Fahr an. Beim individuellen Besuch im Bundestag und im Bundeskanzleramt gewinnen die Teilnehmenden Einblicke in die politische Praxis und Gremienarbeit. Neben dem Berlin von heute stehen die Geschehnisse des „alten“ Berlins im Blickpunkt, bspw. der Besuch der Gedenkstätten „Hohenschönhausen“ und im „Tränenpalast“. Daneben geht es geführt zu einer aktiven Stadtrundfahrt, einer Tour mit einem ehemaligen Obdachlosen durch Berlins „schicke Straßen“ und zum Improvisationstheater in der „Berliner Kabarett Anstalt“. Es gibt auch Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Angesprochen sind Jugendliche und junge Erwachsene ab 15 Jahren.

Das Angebot auf einen Blick: Termin: Samstag, 15. Oktober, ab 8 Uhr bis Donnerstag, 20. Oktober am frühen Abend. Teilnehmerbeitrag: 280 Euro. Leistungen: An- und Abreise mit der Deutschen Bahn ab Bahnhof Germersheim, Übernachtungen mit Frühstück, ein 7-Tage-Ticket für S- und U-Bahn, alle Eintrittsgelder des offiziellen Programms, Betreuung der Gruppe.

Anmeldung



Kreisjugendamt Germersheim, Jeanette Zikko-Giessen, j.zikko@kreis-germersheim.de, 07274 53-372. rhp