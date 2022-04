Das waren teuere Brötchen: Auf dem Rückweg vom Bäcker übersah der 85-Jährige Fahrer eines BMW am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi und fuhr ungebremst auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, unter anderem wurde am BMW ein Vorderachsbruch und beim Audi ein Hinterachsbruch festgestellt. Die Fahrtüchtigkeit des betagten Unfallverursachers wurde vor Ort überprüft. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung ergaben sich laut Polizeibericht jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.