Meist stehen sie unauffällig hellgrau vor Hauswänden, irgendwo neben der Straße, manchmal sind sie auch bunt bemalt: Die Stromverteilerkästen sind ein selten wahrgenommener, aber notwendiger Teil unserer Infrastruktur. Ihre Existenz dringt vor allem dann in unser Bewusstsein, wenn sie ausfallen. Die Folgen können dann aber massiv sein. Das bekam Ludwig Scheer Mitte September zu spüren.

Scheer wohnt in Berg in der Lammstraße. Dort fuhr montags gegen 21.45 Uhr ein Auto in den Stromverteilerkasten. Die Folge: etwa vier Stunden lang kein Strom bei ihm und in der Nachbarschaft.