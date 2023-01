Immer mehr Faschingszüge in der Südpfalz werden abgesagt. Damit sind viele Faschingsbegeisterte in der Region unglücklich. Nun gibt es auf der Website Change.org eine Petition zur „Förderung der Faschingsumzüge - Erhaltung von Tradition“. Initiator ist RHEINPFALZ-Informationen zufolge eine Person aus dem Kreis Germersheim, die derzeit nicht an die Öffentlichkeit gehen möchte.

In der Petition heißt es unter anderem, dass es sich bei der fünften Jahreszeit um einen Brauch handele, bei dem die vierzigtägige Fastenzeit ausgelassen gefeiert werde und bereits vor 5000 Jahren erstmals nachweislich praktiziert worden sei. Auch wenn die Karnevalstage nicht als offiziell gesetzliche Feiertage gelten, seien sie für die Narren jedoch von besonderer Bedeutung. „Die Tradition der Faschingsumzüge kann nur durch wiederholende Nachahmung weitergegeben werden“, heißt es in den Petitionsdetails weiter. „Dieses kulturelles Erbe sollte in der aktuellen Zeit, die von Egoismus, Neider, Inakzeptanz und Leid/ traurigen Schicksalsschlägen geprägt ist, unbedingt weitergeführt werden!“

Bis Sonntagabend wurde die Petition von über 1500 Menschen unterzeichnet.