In Neupotz wird es einen neuen Bürgermeister geben: Der parteilose Kandidat Stephan Gehrlein wurde mit 63,7 Prozent gewählt. Der Amtsinhaber Roland Bellaire (CDU) bekam keine Mehrheit. „Ich bin überwältigt“, sagte Stephan Gehrlein (62) gestern Abend. Seit 1948 habe in Neupotz die CDU den Bürgermeister gestellt. Auch vor diesem Hintergrund sei das Ergebnis „der Hammer“. Es gebe ihm Rückhalt für die Themen, die er angehen möchte. Vielen Gespräche mit Bürgern hätten etwas gebracht, ist der 62-Jährige überzeugt.

