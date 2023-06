Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hochbeete auf dem Dach, das erste Haus in Wörth mit einer grünen Fassade: Ab Juni 2021 will die Wohnbau in der Mozartstraße bauen. Geplant sind 22 altersgerechte 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen. Sie werden öffentlich gefördert. In der Keltenstraße werden weitere 51 Wohnungen gebaut – 24 als Sozialwohnungen.

„Mit dem neuen Haus in der Mozartstraße bauen wir die ersten öffentlich geförderten Wohnungen seit 30 Jahren in Wörth, möglicherweise sogar im Kreis“,