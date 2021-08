„Mit 80 Jahren ist es Zeit aufzuhören, obwohl mir die 30 Jahre im Presbyterium überwiegend viel Spaß bereitet haben“, sagt Hans-Dieter Anders. Er wurde in der protestantischen Friedenskirche mit weiteren Presbytern verabschiedet.

„Ein solch gute Seele wird man so bald nicht wieder finden“, meinte Pfarrer Walter Riegel. „Er war immer für alle anfallenden Arbeiten einsatzbereit. Er hatte immer gleich Ideen und Vorschläge, wenn etwas anstand. Man musste nicht lange fragen, wenn es Probleme zu lösen gab. Hans-Dieter Anders war immer zur Stelle“, ist der Pfarrer regelrecht begeistert von dessen unkomplizierter und beweglicher Art. Auch deshalb wolle er dem neu gewählten Presbyterium vorschlagen, Hans-Dieter Anders zum Ehrenpresbyter zu ernennen.

Auf die Frage, wie er denn überhaupt vor über 30 Jahren ins Presbyterium gekommen sei, lächelte Anders und sagte: „Ganz einfach.“ Der damalige Pfarrer Adolf Schmitt habe ihn als fleißigen Kirchgänger zusammen mit seiner Familie und als Vorsitzenden der DLRG Wörth gekannt. „Schmitt meinte zu mir, er bräuchte einen Handwerker. Da war er bei mir als gelernter Betriebsschlosser an der richtigen Adresse. Ich sagte zu und wurde gewählt.“

Anders, der aus Kehl stammt, kam 1959 zu Daimler nach Gaggenau, bevor er 1961 nach Berlin-Marienfeld wechselte. Dort erinnert er sich gerne zurück an den Empfang durch den damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt. Nach der Heirat 1964 – seine Frau, die auch aus Kehl stammt, arbeitete inzwischen auch in Berlin – ging es wieder zurück und gleich zu Daimler nach Wörth. Hier engagierte er sich im Schwimmclub und ab 1993 in der DLRG, deren Vorsitzender er bis 1999 war. Als stellvertretender Bezirksleiter war er auch auf Landes- und Bundesebene aktiv, vor allem als Kampfrichter, wo es sogar zu internationalen Einsätzen kam.

„Meine erste handwerkliche Aktion als Presbyter war die Anbringung des Handlaufes an der Christuskirche in Altwörth“, blickt er zurück. Auf die Frage vieler Kirchenbesucher, ob diesen ein Schlosser gefertigt habe, gab Anders die Antwort: „Nein, ein Presbyter.“

In den 30 Jahren seiner Tätigkeit in diesem Ehrenamt, wo er mehrere Pfarrer und Pfarrerinnen kommen und gehen sah, sollten noch viele handwerkliche Arbeiten folgen. Ob es Malerarbeiten, Trockenlegung nach Wassereinbruch, Dachsanierung oder Elektroarbeiten waren - Anders war immer da, wenn er gebraucht wurde. Jährlich hing er in der Advents-und Weihnachtszeit den großen Stern an die hohe Decke der Friedenskirche und holte ihn danach wieder runter, stellte den Christbaum auf. Nach Silvester entfernte er auf dem Dach die Reste der Raketen und kontrollierte, ob etwas defekt war. Damit hat er der Kirchengemeinde auch viel Geld gespart und manchen eigenen Euro reingesteckt.

Aber auch beim Organisieren von Festen der Kirchengemeinde war Anders vorne mit dabei. Erwähnt werden müssen dabei die großen zweitägigen ökumenischen Brückenfeste alle fünf Jahre. Natürlich war er dann genauso als Helfer im Einsatz. Selbstverständlich waren für ihn die Organisation von mehreren Presbyterausflügen oder die Vorbereitungen von Gottesdiensten.

Auch vom langjährigen Vorsitzenden des Presbyteriums, Karlheinz König, der jetzt mit ihm ausgeschieden ist, kommt viel Lob. „Anders hat immer Verantwortung übernommen, er war stets ansprechbar und äußerst zuverlässig. Für unsere Kirchengebäude war er praktisch auch der Hausmeister – wie man so schön sagt: Mädchen für alles. Es wird sehr schwer sein, ihn zu ersetzen.“

Anders will sich jetzt mehr seinen Hobbys, dem Fahrrad fahren und dem Wandern widmen. Auch der Familie mit drei Söhnen, sieben Enkeln und drei Urenkeln will er mehr Zeit schenken. „Aber wenn die Kirche ruft und meine Hilfe braucht, werde ich bestimmt nicht Nein sagen“, bemerkt er, „solange ich das machen kann.“