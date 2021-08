Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Autofahrer, der sich am Sonntagnachmittag mit dem Auto überschlug. Der 27-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben auf der L549 von Neupotz nach Leimersheim. In einer Linkskurve stand plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn, dem der Autofahrer ausweichen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen. An seinem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei weist darauf hin, dass es aktuell im Landkreis vermehrt zu Wildwechsel kommt. Insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden sollen Autofahrer in Waldabschnitten und Feldrändern vorausschauend fahren.