Ein verletzter Autofahrer, ein Überschlag mit dem Auto und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro lautet die Bilanz eines Unfalls zwischen Bellheim und Knittelheim am Dienstagmorgen. Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr die Ortsumgehung zwischen den beiden Orten. Dort kam er bei einem Überholvorgang zu weit nach links und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen. Der Autofahrer kam nach Angaben der Polizei zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.