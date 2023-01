Ein 17-Jähriger wurde am Montagabend in der Karlsruher Innenstadt Opfer einer räuberischen Erpressung. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Der junge Mann verließ gegen 19.15 Uhr ein Geschäft in der Kaiserstraße und wurde kurz darauf von zwei Unbekannten unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, sein Bargeld herauszugeben. Der Geschädigte schließlich nach weiteren Bedrohungen einen geringen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in die Kreuzstraße in Richtung Schloss. Beide Täter wurden als 16-20 Jahre alt, circa 170 - 175 cm groß und von südländischer Erscheinung beschrieben. Der erste Täter soll schwarze lockige Haare und flaumiges Barthaar haben. Er war mit einem schwarzen Trainingsanzug und weißen Turnschuhen bekleidet. Der Zweite hatte schwarze glatte Haare und war komplett schwarz gekleidet. Zeugen können sich unter Telefon 0721 666-5555 melden