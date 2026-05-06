Zu einer Pflanzentauschbörse laden die Nabu-Gruppen der Verbandsgemeinden Bellheim und Lingenfeld sowie die Nabu-Regionalstelle Süd Hobby- und Kleingärtner am Samstag, 9. Mai, 13 bis 17 Uhr, in den historischen Pfarrhof (Eingang Kronstraße) nach Zeiskam ein.

Bei der Veranstaltung können getopfte, vorgezogene Gemüsepflanzen, Kräuter, Stauden und Sträucher getauscht oder verschenkt werden. Wer nichts Grünes zum Tauschen hat, darf Pflanzen auch gegen Spenden mitnehmen. Die Tauschbörse soll die Gelegenheit bieten, eine große Vielfalt an Sorten kennenzulernen und den eigenen Garten gerade auch mit heimischen Pflanzen artenreicher zu gestalten: „Da diese Wildkräuter und Blühpflanzen nur schwer in Gartencentern zu bekommen, aber besonders wertvoll für Insekten sind, möchten wir mit der Tauschbörse eine Gelegenheit zum Erhalt bieten“, informieren die Naturschützer.

Für junge Gäste bietet die Naturschutzjugend (Naju) ein Kinderprogramm an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.