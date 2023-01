Die Rheinzammer Fasenachter stehen in den Startlöchern für ihre, die fünfte Jahreszeit. Sie startet am Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr, mit der ersten von drei Prunksitzungen in der Turn- und Festhalle. Die Zweite ist einen Tag später, Samstag, 11. Februar, die Dritte am Samstag, 18. Februar (jeweils ab 19.30 Uhr). Am Sonntag, 19. Februar, 20 Uhr, steigt der „Hofball 2.0“ mit der Gruppe „Speetschicht“. Am Rosenmontag gibt es ein Kinderkostümfest ab 14 Uhr (ebenfalls Festhalle). Abends, 19.30 Uhr, beginnt die Kneipentour. Krönender Abschluss ist der Fasenachtsdienstag mit dem Besuch der Kitas, dem Sturm aufs Rathaus und dem Fasenachtsumzug ab 14.30 Uhr. Anschließend klingt die närrische Zeit mit einer Umzugsfete mit DJ Olli in der Festhalle aus. Karten für die Prunksitzungen und den Hofball gibt es noch an der Abendkasse.