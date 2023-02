Am Samstag, 4. Februar, startet die Jockgrimer Fasenacht mit den Höhepunkten der närrischen Saison. Unter dem Motto „Mir sinn Fasenacht!“ steht im Bürgerhaus der erste von drei Büttenabenden, der zweite findet am Freitag, 10. Februar, und der dritte am Samstag, 11. Februar, statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Am schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, ab 20.30 Uhr gibt es eine Party mit DJ Markus in der TSG Turnhall. Dort steigt auch der Kinderfasching am Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr, und die Rosenmontagsmottoparty mit DJ Bebbo am 20. Februar ab 20 Uhr. Am Fasenachtsdienstag geht das närrische Treiben auf die „Gass“, ab 14 Uhr gibt es einen Umzug mit Start und Ziel am Bürgerplatz, dort wird im Anschluss der Abschluss und Kehraus gefeiert. Karten für die Büttenabende und Partys gibt es an der Abendkasse.