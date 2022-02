„Mer sinn noch do“ ist die trotzige Reaktion der Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR), obwohl die Corona-Pandemie schon zum zweiten Mal eine Kampagne der KGR kaputt gemacht hat. Bei Kartenvorbestellungen haben die Narren schon gemerkt, dass etwas nicht normal läuft.

Bereits in der Kampagne 2020/21 wurden alle Veranstaltungen der KGR abgesagt, diesmal erfolgte die Absage aber wesentlich später als im Jahr zuvor. Alle Rülzheimer Narren hatten bis Anfang Dezember gehofft, die komplett durchgeplante Kampagne durchziehen zu können. Wollten die Stecher doch endlich ihr 6 x 11-jähriges Bestehen feiern, was eigentlich schon in der Kampagne zuvor geplant war. Doch bei der Vorstandssitzung am 7. Dezember wurde schweren Herzens beschlossen, auch die aktuelle Kampagne abzusagen. „Ich wollte diese Sitzung in Präsenz abhalten“, so der Vorsitzende Michael Gadinger im Gespräch mit der RHEINPFALZ, weil er diese schwerwiegende Entscheidung nur nach einer ausführlichen Diskussion mit allen Verantwortlichen treffen wollte. „Die Sitzung online zu machen, war mir zu heikel.“

Große Unsicherheit

Die derzeitige Lage sei für einen Karnevalsverein schon schwierig, gibt Gadinger zu. „Die Unsicherheit hängt wie ein Damoklesschwert über uns.“ Aus den Kartenvorbestellungen für die verschiedenen Veranstaltungen habe man gemerkt, dass die Bevölkerung skeptisch ist. „Der Rücklauf war schon relativ mau.“ Die Narren sei „nicht so bestellfreudig“ gewesen. Allerdings habe er auch keine negativen Rückmeldungen für die Absage erhalten. Alle hätten Verständnis für die Entscheidung gezeigt. Das Training der Garden wurde sofort ausgesetzt, seit 31. Januar dürfen sie wieder trainieren.

„Wir wollen unser Jubiläum aber auf jeden Fall in diesem Jahr feiern“, so Gadinger weiter. Daher will die KGR im Mai eine „Alternativ-Veranstaltung“ in der Dampfnudel anbieten, damit die Tanzgruppen ihre eigens für die Kampagne einstudierten Tänze vorstellen können. Wenn dies nicht der Fall sein würde, müssten die für diese Tänze angeschafften Kostüme weggeworfen werden. „Und das wollen wir überhaupt nicht.“ Denn für die neue Kampagne sind schon neue Tänze mit neuen Kostümen in der Planung. „Wir müssen unseren Garden auch ein Ziel vorgeben, dass sich das eifrige Training auch lohnt.“ Auch daher der Termin im Mai.

Büttenredner nicht betroffen

Die Büttenredner seien von der Absage nicht so sehr betroffen, weil Büttenreden mit aktuellen politischen Themen schon seit Jahren nicht mehr in Rülzheim gehalten werden. „Höchstens mal etwas Lokalkolorit.“ Um aber auch den Büttenrednern in diesem Jahr noch eine Bühne zu geben, ist ein Stand-Up-Comedy-Auftritt geplant. Neben der Mai-Veranstaltung plant die KGR auch einen separaten Jubiläumsempfang. „Wir werden nicht müde, unsere Leute bei der Stange zu halten“, so Gadinger. Glücklicherweise habe bisher noch keiner der Aktiven seinen Rückzug aus der närrischen Szene angedeutet oder vollzogen. „Wir machen weiter und hoffen auf eine erfolgreiche Kampagne 2022/23.