Den Kinderumzug hatten die Altrhein-Narren aus bekannten Gründen abgesagt. Dafür luden die Initiatoren in einer WhatsApp – Gruppe „inoffiziell“ zu einem „privaten“ Spaziergang ein. Knapp 100 Personen – kostümierte Kinder, Eltern, Großeltern – waren diesem Aufruf am Samstag gefolgt, um die Kinder die „Faschingsluft schnuppern zu lassen“ – wie es im WhatsApp-Aufruf hieß. Anstelle vom ursprünglich vorgesehenen Startpunkt am Bauhof ging es um 12.30 Uhr von der Dammschule an den Altrheinanlagen entlang bis zum TÜV. Insgesamt dauerte der Spaziergang mit netten spielerischen Einlagen für die Kinder etwa eine Stunde. „Alles ist erfreulich problem- und reibungslos verlaufen“, stellte der Leiter des Wörther Ordnungsamtes Samuel Dornbusch, der beim Ablauf des Spaziergangs in Distanz zusammen mit einem Kollegen vor Ort war, am Schluss fest.