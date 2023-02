Unbekannte sind am Donnerstagmorgen in eine Firma in der Speyerer Straße in Schwegenheim eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 3 und 3.50 Uhr Zutritt zu den Räumen. Als sie die Alarmanlage auslösten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.