Im Bahnhof Wörth führt die DB Netz AG in den Nächten von Montag, 24. April, bis Donnerstag, 27. April, Weichenarbeiten durch. Diese finden jeweils zwischen 0.25 und 4.30 Uhr statt und führen zu Einschränkungen beim Bahnverkehr der Linie S5. In dieser Zeit findet kein Zugverkehr zwischen Wörth Bahnhof und Wörth Badepark statt. Für die Fahrgäste wird mit Bussen ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Wörth Bahnhof und Wörth Berufsschule eingerichtet. Der SEV-Fahrplan kann auf der Homepage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) unter avg.info eingesehen beziehugnsweise heruntergeladen werden. Fahrgäste werden zudem gebeten, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten, teilt die AVG mit.

Folgende Bahnen sind von den nächtlichen Weichenarbeiten und der Streckensperrung betroffen: ■ Linie S5 (Zugnummer 84864), Söllingen Reetzstraße 22:52 Uhr – Wörth Badepark 23.53 Uhr. Dieser Zug endet abweichend in Wörth Bahnhof um 23.44 Uhr; Linie S5 (Zugnummer 84866), Karlsruhe Tullastraße/Alter Schlachthof 0.11 Uhr – Wörth Badepark 0.53 Uhr. Dieser Zug endet abweichend in Wörth Bahnhof um 0.44 Uhr; Linie S5 (Zugnummer 84863), Wörth Badepark 0.05 Uhr – Karlsruhe Albtalbahnhof 0.52 Uhr. Dieser Zug beginnt abweichend in Wörth Bahnhof um 0.13 Uhr; Linie S5 (Zugnummer 84865), Wörth Badepark 1.05 Uhr – Karlsruhe Rheinhafen 1.29 Uhr. Dieser Zug beginnt abweichend in Wörth Bahnhof um 1.13 Uhr.