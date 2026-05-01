DB InfraGO führt in der kommenden Wochen an zwei Nächten Bauarbeiten zwischen Wörth und Germersheim sowie zwischen Knielingen-Rheinbergstraße und Wörth-Badepark/Germersheim durch. Aus diesem Grund entfallen in diesem Zeitraum die AVG-Stadtbahnen der Linien S5 und S51, das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit. In der Nacht von Montag, 4. Mai, auf Dienstag, 5. Mai (von 22 Uhr bis 5 Uhr), entfallen die Stadtbahnen der Linien S5 und S51 zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird zwischen Wörth-Bahnhof und Germersheim eingerichtet. Außerdem entfallen in der Nacht von Freitag, 8. Mai, auf Samstag, 9. Mai (von 22 Uhr bis 5

Uhr), die Stadtbahnen der AVG-Linien S5 und S51 zwischen Wörth-Badepark und Wörth-Bahnhof beziehungsweise Knielingen-Rheinbergstraße. Ein SEV wird zwischen Wörth-Berufsschule, Wörth-Bahnhof und Knielingen-Rheinbergstraße eingerichtet. Weitere Informationen zum Fahrplanangebot der AVG gibt es online unter avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft