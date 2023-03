Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Spielhalle in der Bahnhofstraße in Lingenfeld darf wieder öffnen. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat in zweiter Instanz das Urteil des Verwaltungsgerichts in Neustadt aufgehoben, das die Spielhalle als nicht zulässig angesehen hatte. Zuvor hatte die Ortsgemeinde Lingenfeld gegen die Kreisverwaltung Germersheim geklagt.

Als vor zweieinhalb Jahren Maximilian Brechtel, ein Sohn von Landrat und Kreisverwaltungschef Fritz Brechtel (CDU), eine Spielhalle in einer ehemaligen Gaststätte einrichtete, formierte sich Widerstand.