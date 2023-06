[Aktualisierung: 13.25 Uhr] Der Verkehr fließt wieder. Nach dem Lastwagenunfall am Donnerstagmorgen hatte es auf der B9 direkt wieder gekracht. Diesmal kam es zu einem Auffahrunfall auf der Fahrspur gen Norden in Höhe Ausfahrt Germersheim-US-Depot. Die beiden betroffenen Fahrzeuge sollten bald abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Allerdings staute es sich weit zurück. Durch den Ausweichverkehr war auch die Ortseinfahrt nach Germersheim betroffen.