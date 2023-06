Nach dem Lastwagenunfall am Donnerstagmorgen hat es auf der B9 direkt wieder gekracht. Diesmal kam es zu einem Auffahrunfall auf der Fahrspur gen Norden in Höhe Ausfahrt Germersheim-US-Depot. Die beiden betroffenen Fahrzeuge sollen (Stand: 11.15 Uhr) bald abgeschleppt werden. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Allerdings staut es sich schon zurück. Durch den Ausweichverkehr ist auch die Ortseinfahrt nach Germersheim betroffen.