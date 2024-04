Seit Jahresbeginn ist die „kommunale Wärmeplanung“ zu einer Pflichtaufgabe geworden. Aber schon vorher, nämlich Anfang letzten Jahres, hat die Verbandsgemeinde um einen Zuschuss für ihre Wärmeplanung gebeten.

Und ihn auch bekommen. Wie Bürgermeister Volker Poß (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates mitteilte, beläuft sich dieser Zuschuss auf eine Summe von 86.580 Euro. Er entspricht damit genau 90 Prozent der für das Projekt veranschlagten Gesamtkosten von 96.200 Euro.

Klimaschutzmanager Jan Pfirrmann sei gerade dabei, ein Leistungsverzeichnis für einen externen Dienstleister zu erstellen. Folgende Kriterien sind dabei zu berücksichtigen: Ermittelt werden soll zunächst der aktuelle Wärmebedarf in einer Bestandsanalyse. Auch muss eine Potentialanalyse vorgelegt werden die Auskunft darüber gibt, welche Möglichkeiten zur Energieeinsparung bei Raumwärme, Warmwasserbereitung und Prozesswärme es gibt. In Haushalten ebenso wie in Betrieben und öffentlichen Liegenschaften Aus diesen Daten werden dann Zielszenarien entwickelt, wie eine kommunale und vor allem klimaneutrale Wärmeversorgung in der Verbandsgemeinde Kandel in den Zieljahren 2025, 2040 und 2045 aussehen könnte.

Die Wärmewende-Strategie wird konkretisiert durch einen Maßnahmenkatalog. Das gesamte Vorgehen soll möglichst gut mit den Menschen kommuniziert werden, da man nur dann Akzeptanz erreichen könne, wenn man für eine Transparenz der Schritte sorgt. Das Projekt muss innerhalb eines Jahres beendet und mit der Verbandsgemeinde abgerechnet . Insgesamt kostet die Verbandsgemeinde die wichtige Angelegenheit nur 9620 Euro. Der Rat folgte einmütig der Empfehlung des zuständigen Ausschusses. In diesem sollen sich die interessierten Planungsbüros im Juni vorstellen. Zur Not auch nach den Kommunalwahlen, damit der Auftrag vergeben werden kann.