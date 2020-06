Von der Einmündung An der Hochschule bis kurz vor der Bäckerei Schwab wird die Ludwigstraße dem allgemeinen Verkehr entzogen. Bei drei Enthaltungen stimmte der Stadtrat diesem Schritt zu. Dieser Teil der Ludwigsstraße soll zur Fußgängerzone werden. Die FWG-Fraktion hatte im April 2018 einen entsprechenden Antrag gestellt. Mehrmals wurde in Ausschüssen darüber diskutiert. Ebenfalls habe es eine Anliegerversammlung gegeben. Mit dem Umbau der Straße An der Hochschule soll dann auch die Fußgängerzone verwirklicht werden. Durch die Einziehung des Straßenabschnitts wird dieser für den Kfz-Verkehr gesperrt. Ausnahmen gibt es für Anlieferverkehr. Bürger haben nun drei Monate Zeit, um Einwände gegen diese Entscheidung einzureichen. Darüber wird der Stadtrat dann nochmals beschließen. Durch eine weitere öffentliche Bekanntmachung wird danach der Einzug des Teilbereichs der Ludwigstraße vollzogen.