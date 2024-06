Am Freitag wird die Fahrbahn von der Einmündung L540/K22 bei Hagenbach bis zum Kreisel beim Gewerbegebiet Berg wieder für den Verkehr freigegeben. Der 3. Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung der L540 zwischen Hagenbach und Neulauterburg ist damit beendet. Direkt im Anschluss beginnen der 4. und 5. Bauabschnitt.

Die Arbeiten des 3. Bauabschnitts können laut Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität in Speyer (LBM), wie geplant, am 21. Juni abgeschlossen werden. Die Fahrbahn der L540 von der K22 bis zum Mühläcker-Kreisel wird dann wieder für den Verkehr freigegeben. In den sich anschließenden Bauabschnitten 4 bis 5 wird die Fahrbahn des Mühläcker-Kreisels und die L 540 in Neulauterburg bis zur Einmündung saniert.

Zunächst werden die Vorarbeiten für die Sanierung des Kreisels in Angriff genommen. Begonnen wird mit der Sperrung der Zufahrt vom Kreisel zum Gewerbegebiet Mühläcker in Neulauterburg. Dazu werde der Anschlussarm voraussichtlich in der Zeit vom 24. bis 28. Juni gesperrt, der Kreisel bleibe für den Verkehr befahrbar, teilt der LBM mit. Die Umleitung führt über die Hagenbacher und Kandeler Straße und wird ausgeschildert.

Sperrung ab 1. Juli

Ab Montag, 1. Juli, wird für den 5. Bauabschnitt die L 540 in Neulauterburg vom Mühläcker-Kreisel bis zur Einmündung gesperrt. Die Verbandsgemeindewerke Hagenbach führen Arbeiten an den Hydranten und Schiebern durch. Außerdem wird die Fahrbahn saniert. Die Umleitung führt über die Kandeler Straße und die Straße Mühläcker.

Parallel zum 5. Bauabschnitt beginnt die Sanierung des Mühläcker-Kreisels (4. Bauabschnitt). Dafür soll ein Wochenende reichen, gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt. Geplant ist die Sperrung vom Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli. Am darauffolgenden Montag soll der Kreisel wieder für den Verkehr frei sein. Die Umleitung wird ausgeschildert und führt von Hagenbach kommend über die K 22 (als Einbahnstraße), weiter auf die B 9 nach Neulauterburg. Aus Richtung Neulauterburg führt die Umleitung über die L554 auf die B 9 in Richtung Kandel und über die K 19 nach Hagenbach. Über die anschließenden Bauabschnitte 6 und 7 werde zu gegebener Zeit informiert, so der LBM.

Im vergangenen Jahr war bereits die L554 zwischen Neulauterburg und der B9 saniert worden. Die Baukosten der gesamten Sanierung der L 540 und der L 554 von Hagenbach über Neulauterburg zur B 9 auf einer Gesamtlänge von 6,6 Kilometern belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.