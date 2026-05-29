Elfen, Feen, Orks und mittelalterliches Volk erobern vom 4. bis 7. Juni die Festungsanlage An Fronte Beckers. Das „Mystika Festival“ richtet sich laut Mitteilung an Fans von Fantasy, Mittelalter, Cosplay und soll zugleich ein Erlebnis für die ganze Familie bieten. Mehr als 100 Händler, Handwerker, Künstler und Aussteller werden erwartet. Geplant sind außerdem mittelalterliche Lager, Shows und Tänze. Auch außergewöhnliche Programmpunkte wie ein Pestumzug und die Folterkammer des Henkers sollen Besucherinnen und Besucher in andere Welten eintauchen lassen. Kulinarische Angebote ergänzen das viertägige Festival in der historischen Kulisse der Festung. Weitere Informationen und Tickets gibt es online unter festival-mystika.com. Der Eintritt für einen Tag liegt bei regulär 25 Euro.