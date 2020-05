Die Polizei sucht nach dem Eigentümer einer Skulptur, die buchstäblich „den Kopf verloren“ hat.

Bereits am 25. April hat ein Anwohner in der Yorckstraße den Beamten mitgeteilt, dass in seinem Garten ein abgetrennter Steinkopf einer Statue liegen würde. Als die Polizisten den Kopf in den Streifenwagen verladen hatten, meldete sich ein weiterer Mann. Dieser teilte mit, dass er den Kopf nahe der Psychiatrie in einem Grünstreifen an der Kaiserallee gefunden und mit mitgenommen habe. Da er keinen Garten besitze, habe er den Kopf im Garten des Anwohners abgeladen.

Der Kopf hat laut Polizei eine engelsähnliche Erscheinung, besteht aus Kalkstein und wieg zirka 20 Kilogramm. Trotz aufwendiger Recherchen fehlt von dem Eigentümer bislang jede Spur, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach Zeugen ist. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0721 6663611 melden.