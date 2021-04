Eine 34 Jahre alte Frau und ihre 7-jährige Tochter wurden am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Oststadt tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium gemeinsam mit. Die Behörden ermitteln derzeit die Umstände dieser beiden Todesfälle. Ein durch die Mutter begangener sogenannter erweiterter Suizid ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonders öffentlichem Interesse. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).